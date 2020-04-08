بشرة خير.. التضامن تكشف ما تقدمه للأسر الأكثر فقرا على مدار 3 شهور

قالت الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه في ظل تلك الأزمة التي تمر بها البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، فهناك إدارة كاملة تابعة للوزارة منوطة بالإغاثة والنكبات والتوجه نحو أي مشكلة تواجه البلاد والاستعداد لها في أسرع وقت.

وتابعت الدكتورة نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن هناك تنسيقا وتعاونا دائم بين الوزارة والجمعيات الخيرية والمؤسسات والمجتمعة لأن دورهم مكمل لبعضهم البعض في مثل تلك الظروف، موضحة أن هناك جزءا وقائيا يتبع الوزارة وهو يبدأ من مؤسسات الرعاية التي وصل عددها 1300 مؤسسة للرعاية، ويتم مراعاة أعمال التطهير والتعقيم بها يوميا وبشكل مستمر على مدار اليوم.

وأضافت أن هناك الكثير من المساعدات المعنية والمادية من قبل الوزارة للفئات الأكثر فقرا خلال 3 أشهر القادمة ومنها صرف الأدوية للأطفال والمسنين والوجبات الجافة وكراتين السلع الغذائية، وسداد ديون بعض الأسر غير القادرة.

وأكدت على أن هناك دعما ومساعدة للطاقم الطبي و إمداده بسراير أو مستلزمات طبية، وأن الوزارة تحاول جاهدة تغطية كل المناطق وعدت تكثيف الجهود على مجموعة من المناطق فقط دون الأخرى.

وأشارت إلى أن في ظل تداعيات أزمة مواجهة فيروس كورونا، تم ضم ما يقرب من 100 ألف أسرة جديدة الى "تكافل وكرامة"، ويقرب عددهم حوالي نصف مليون مواطن، وادخال فئات جديدة خلال الثلاث شهور القادمة ليكونوا تحت مظلة حماية الوزارة ومنهم الأمهات حديثي الولادة والمسنين وغيرهم.