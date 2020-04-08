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مرأة

بجنيه واحد فقط حيلة آمنه لطرد الذباب الرزل من منزلك فورا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:36 ص
حيلة لطارد الذباب
حيلة لطارد الذباب
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أسماء عبد الحفيظ

انتشر منذ أيام قليلة كثرة الذباب فى الشوارع والمنزل، مما زاد استياء أصحاب المنزل، فى ظل الشعور بالملل والزهق نتيجة للحجر المنزلى، لذلك تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلى هبه محمد، ابسط الحيل التى تساعد على طرد الذباب من منزلك فورا وباسهل الخطوات وبأقل تكلفة بجنيه واحد فقط. 



حيلة  التخلص من الذباب بالخميرة

تعد الخميرة من المواد التي تتمتع بفاعلية عالية للقضاء على الذباب بكل سهولة، دون أن تؤثر على صحة الأشخاص أو تخلف ورائها ضرر ما، فيمكنك استخدام الخميرة للقضاء على الذباب بهذه الطريقة:

- نحضر كوب زجاجي ونضع بداخله ملعقة من السكر ونضيف إليه نصف كوب من الماء الدافئ.

- بعد مزج السكر في الماء وتذويبه تمامًا نضع ملعقة من الخميرة الجافة، ونقوم بتقليبهم جيدًا حتى تظهر فقاعات على سطح الكوب.

- وبقطعة كيس بلاستيكي نغطي الكوب ونصنع بها ثقوب متوسطة تسمح للذباب بالدخول داخل الكوب مع مراعاة أن تكون الثقوب صغيرة حتى لا تسمح للذباب بالخروج من داخل الكوب مرة أخرى.

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