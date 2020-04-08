إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

أصيب 4 اشخاص بينهما سيدتين في مشاجرة بينهم بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، بسبب خلافات المصاهرة.





تم نقلهم المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي ومستشفي دار السلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة.





تلقى اللواء حسن، مدير امن سوهاج إخطارا من مامور مركز شرطة دار السلام يفيد ورود بلاغ بوجود مشاجرة بناحية قرية عرب الصبحة، إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها بين كلًا من طرف أول "فايزة.ا.س" 64 عاما ربة منزل مصابه "شتباه ما بعد الارتجاج وجروح باليد اليسري وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي و"عبد الرحيم.ن.خ" 34 عاما عامل و"ناهد.ف.خ" 23 عاما ربة منزل مصابين جروح بالوجه، وطرف ثان "فرج.ع.أ" 38 عاما حاصل علي دبلوم زراعة مصابًا سحجات متفرقة بالجسم الطرفان يقيمان بذات الناحية.





وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات المصاهرة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.