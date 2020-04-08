بلاتر: التدخل السياسي منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022

أكد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم سابقا، وجود تدخل سياسي لمنح قطر استضافة مونديال كأس العالم 2022، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك رشاوي.





وأضاف بلاتر في تصريحات لفرنس برس: الاتفاق كان استضافة روسيا مونديال 2018 وبعدها استضافة أمريكا مونديال 2022 إلا أنه كان هناك تدخلا سياسيا لمنح الأخير إلي قطر.





وأكمل: تدخل رئيس الحكومة الفرنسية السابق نيكولا ساركوزي أعطى لقطر حق الاستضافة بالاتفاق مع بلاتيني.





ووجه الادعاء العام الفيدرالي في أمريكا تهما لمسؤولى الاتحادات بتلقي رشاوي مقابل التصويت للملف القطري لاستضافة مونديال 2022 كاشفا عن تلقي جاك وورنر رئيس اتحاد الكونكاكاف السابق رشوة مقدارها 5 ملايين دولار للتصويت لروسيا.





ونفي الكرملين الروسي دفع رشاوى للحصول علي حق تنظيم كأس العالم.





علي جانب آخر نفت اللجنة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم قطر 2022 الادعاءات الأمريكية مشيرة إلى عدم تقديم أي دليل يثبت عدم نزاهة الملف وأنه موافق للوائح الفيفا.