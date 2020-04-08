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حوادث

إحباط ترويج مستلزمات طبية مجهولة.. وضبط صاحب مخبز استولى على نصف مليون جنيه

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:20 م
اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة
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محمد صبرى
استغل عدد من التجار معدومي الضمير أزمة فيروس كورونا لتحقيق مكاسب غير مشروعة لهم من خلال حجب مستلزمات طبية يلهث المواطنون لشرائها لحمايتهم من الفيروس، إلا أن يقظة قوات الشرطة كانت لهم بالمرصاد، حيث واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.  

وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، أشرف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، على حملات رجال مباحث التموين التى تمت على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية، والتي أسفرت عن ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لحيازته 2700 قطعة مستلزمات طبية "سنون أنسولين – خافض لسان – شريط تحليل سكر – سرنجات" مجهولة المصدر، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق. 

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المقطم لاستيلائه على مبلغ 543851 جنيهًا عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائه على المبلغ المالى مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية.
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