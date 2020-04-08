AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:09 م
دليل استخدام ادمودو
دليل استخدام ادمودو
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، دليلا لمساعدة طلاب المدارس على استخدام منصة ادمودو edmodo.

ووفقا لهذا الدليل، تم التأكيد على أنه لإنشاء حساب للطالب على منصة ادمودو، لابد من اتباع ما يلي  :

- اولا احصل على كود الطالب باستخدام الرقم القومي من خلال الضغط على  http://studea.emis.gov.eg
-ادخل على موقع ادمودو من خلال الضغط على https://new.edmodo.com/student-signup
- أدخل اسمك الاول وشهرتك 
- ادخل رمز الفصل الدراسي من المقدم من المعلم
- لكتابة اسم المستخدم الخاص بك ضع moe + كود الطالب 
-لا تدخل أي بريد إلكتروني 
- اختر كلمة مرور آمنة و من السهل عليك تذكرها
- انقر على زر التسجيل مجانا

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور دليل استخدام منصة ادمودو للطلاب 
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن أكواد التسجيل على منصة edmodo

معلومات هامة عن الكود الخاص بتسجيل الطالب على منصة edmodo

منصة ادمودو .. توضيح مهم لـ الطلاب الوافدين بشأن أكواد التسجيل

3 أنواع من الحسابات يمكنها التعامل مع منصة ادمودو .. اعرف تفاصيلها الآن

لطلاب المدارس .. 6 خطوات للحصول على كود التسجيل على منصة ادمودو

التعليم : منصة ادمودو مجانية و متاحة لجميع الطلاب

ترشيحاتنا

رسالة جديدة من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان حبها لـ أحمد العوضي

5 أشياء غريبة لم تكن تعرفها من قبل عن فيروس كورونا المستجد

القوى العاملة تكشف موعد صرف ومكان منحة الـ 500 جنيه

بملابس سوداء.. جنا عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

وسط توقعات بتمديده.. الحكومة تعلن موقفها من حظر التجول

توفيق عبد الحميد: أنا مش مادة للبوستات ولا يضرنى أن أكون سائق تاكسي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. ضعى القليل من زيت القرنفل على مكان الألم وشاهدى النتيجة

خلال اختبارها في الثلوج.. أول ظهور لـ بورش ماكان الجيل الجديد.. صور

سند العائلة.. وفاة أب مصاب بـ كورونا يوم عيد ميلاد طفلتيه التوأم