كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة

أعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، دليلا لمساعدة طلاب المدارس على استخدام منصة ادمودو edmodo.





ووفقا لهذا الدليل، تم التأكيد على أنه لإنشاء حساب للطالب على منصة ادمودو، لابد من اتباع ما يلي :





http://studea.emis.gov.eg - اولا احصل على كود الطالب باستخدام الرقم القومي من خلال الضغط على

-ادخل على موقع ادمودو من خلال الضغط على https://new.edmodo.com/student-signup

- أدخل اسمك الاول وشهرتك

- ادخل رمز الفصل الدراسي من المقدم من المعلم

- لكتابة اسم المستخدم الخاص بك ضع moe + كود الطالب

-لا تدخل أي بريد إلكتروني

- اختر كلمة مرور آمنة و من السهل عليك تذكرها

- انقر على زر التسجيل مجانا





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور دليل استخدام منصة ادمودو للطلاب