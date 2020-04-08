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فن

فنانة شهيرة تثير الجدل مع شاب وسيم وتحلق رأسه.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:56 م
ديمة قندلفت
ديمة قندلفت
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة السورية ديمة قندلفت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تظهر موهبتها فى الحلاقة. 

وظهرت ديمة فى الفيديو وهى تهذب شعر أحد المقربين منها، وذلك فى ظل حالة الحجر الصحى التى تسيطر على البلاد. 

وقد تلقت ديمة العديد من التعليقات حول ظهورها مع شاب وسيم، وهو ما أثار حالة من الجدل، إلا أنها تؤكد أنه أحد أقاربها وأنها تلتزم بقرارات الحكومة بشأن الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وديمة قندلفت لم تنته من تصوير الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"، والذى يشاركها البطولة فيه تيم حسن.

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