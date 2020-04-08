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منوعات

خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:23 م
لحظة الاحتفال بشفاء
لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا
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هدير علاء
تمكن مسن بريطاني في الرابعة والثمانين من عمره من التغلب على فيروس "كورونا" المميت، وخالف بذلك توقعات الأطباء الذين قالوا في البداية إن حالته الصحية "تتدهور" وإنه في مرحلة حرجة.

وقررت حفيدته توثيق لحظة استعداده لمغادرة المستشفى بعد تعافيه تمامًا من المرض، وشاركت اللقطات التي صورتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في أعقاب ذلك.

ويظهر المسن، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في هذه اللقطات وهو يجلس على كرسي متحرك مرتديًا قناعا واقيا للوجه، في حين كانت إحدى العاملات تدفعه في رواق بالمستشفى، وظل يلوح للممرضات والعاملين الذين كانوا يصفقون له احتفالًا بشفائه.

ولاقت اللقطات تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، وحصدت أكثر من 200 ألف إعجاب خلال وقت قصير.

وتحدثت حفيدة المريض المتعافي عن تفاصيل إصابته بالمرض في منشور آخر شاركته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث أوضحت أن جدها وجدتها أصيبا بالمرض بعد رحلتهما إلى جامايكا، واعتقدت العائلة في البداية أن الأعراض المرضية التي كانا يعانيان منها ناتجة عن إجهاد الرحلة الجوية.

وخضع جدها لفحص "كورونا" بعد أن ساءت حالته، وكانت النتيجة إيجابية، وأصيب بعد ذلك بالالتهاب الرئوي، لكنه على الرغم من ذلك تمكن في نهاية المطاف من التغلب على المرض.
خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا
خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا
خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا
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