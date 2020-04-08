خلال الحظر.. ضبط 40 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ، المنيا باستمرار الأجهزة المعنية في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.





من جانبها، حررت مديرية التموين بالمنيا، 40 مخالفة تموينية من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، على مستوي مراكز المحافظة، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.





وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 40 مخالفة تموينية، منها 32 مخالفة في للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص بالوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات – قضايا اخري متنوعة) وفى مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – محلات تجارية بدون تراخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – عدم وجود شهادات صحية – البدالين التموينين).





وقد اتخذت المحافظة عددا من الاجراءات الاحترازية، لضبط الأسواق ومنع تلاعب التجار بالمواطنين، واستغلال ما تمر به البلاد، للخروج بالوطن من هذه الأزمة.