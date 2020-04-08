محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء.. تعرف على القرارات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة، تناول خلاله ملف التعديات التى وقعت على الاراضى الزراعية، خلال مدة الحظر المقررة لمواجهة فيروس كورونا وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل بكل الحسم والحزم مع ملف ازالة التعديات على الاراضى الزراعية على مستوى الجمهورية.





كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الاخرى المتعلقة بالخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمة النظافة ورفع القمامة.





ووجه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة الازالة الفورية لاى تعديات موجوده على الاراضى الزراعية والازالة فى المهد لاية تعديات مستجدة بالتنسيق الكامل مع مراكز واقسام الشرطة، مؤكدا على ضرورة اخطاره بأية معوقات للازالة فى اى موقع من خلال رئيس المركز او المدينه او الحى المسئول للتعامل الفورى وازالة هذه المعوقات.





وأكد المحافظ أنه سيتم محاسبة المتقاعسين فورا، مشاد بالجهود المبذوله من قبل الجميع ، سواء المراكز التى وقع بها تعديات او الاخرى التى لا يوجد بها تعديات، وطالب رؤساء المراكز التى بها تعديات ببذل الجهد الكامل بالتعاون مع مراكز واقسام الشرطة لازالة كافة التعديات نطاقهم وتوثيقها بالصورة والفيديو واعداد بيانات دقيقه بها.





من ناحية اخرى أكد المحافظ على الاهتمام الكامل باعمال النظافة ورفع القمامة بالشوارع والميادين، وكلف مدير عام التفتيش والمتابعه بعمل حملات تفتيشية بجميع المراكز والمدن والاحياء لمتابعة اعمال النظافة ورفع القمامة بالشوارع والميادين للتقيم ومكافأة المتميزين ومعاقبة المقصرين.





وأشار إلى اهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة بالوحدات للمراكز والمدن والاحياء لتوفير الدعم اللازم لكافة اعمال تنفيذ واستكمال المشروعات وخاصة قطاع النظافة.





كما وجه المحافظ للتنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء بكل مركز ومدينه وحى للتنفيذ الدقيق لمنظومه رسوم النظافة بالمحلات والوحدات السكنية، مؤكدا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ برامج التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والمبانى مواقف السيارات والشوارع والميادين بنطاق المحافظة وذلك حرصا على سلامه وصحة وحياة المواطنين فى اطار الجهود التى تتم من قبل المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.