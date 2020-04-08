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محافظات

صحة الشرقية تطمئن مرضى مستشفى الحميات.. تفاصيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:55 م
صحة الشرقية تطمئن
صحة الشرقية تطمئن مرضي مستشفي الحميات
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محمد الطحاوي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى حميات الزقازيق، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، مع تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضي الأمراض التنفسية.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه تم إيهام بعض المرضي بتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، والذي وجب طمأنتهم على حالتهم الصحية.

 

وأكد "مسعود"ً للمرضي بعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، والدليل علي ذلك زيارتهم دون ارتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، للتعامل مع هذه مثل هذه الحالات.

 

وخلال الجولة قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفى، والشد من أزرهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمحافظة.

صحة الشرقية تطمئن مرضى مستشفى الحميات.. تفاصيل
صحة الشرقية تطمئن مرضى مستشفى الحميات.. تفاصيل
صحة الشرقية تطمئن مرضى مستشفى الحميات.. تفاصيل
صحة الشرقية تطمئن مرضى مستشفى الحميات.. تفاصيل
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