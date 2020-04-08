بشرى سارة.. زيادة عدد المتعافين من مصابي كورونا الجديد في بلجيكا

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة في بلجيكا، عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات إثر إصابتهم بالوباء، وذلك لأول مرة منذ تفشي العدوى في البلاد.





وأكدت وزارة الصحة البلجيكية اليوم الأربعاء، أن 524 شخصا خرجوا من المستشفيات منذ أمس بعد تعافيهم من الفيروس، مقابل 487 آخرين دخلوها بعد تشخيص إصابتهم، ما يؤدي إلى تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية في البلاد.





وسجلت السلطات الصحية البلجيكية خلال آخر 24 ساعة 205 وفيات و1209 إصابة جديدة بكورونا.





وبلغ بذلك إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد 2240 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 23403 حالات.