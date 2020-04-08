AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشرى سارة.. زيادة عدد المتعافين من مصابي كورونا الجديد في بلجيكا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة في بلجيكا، عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات إثر إصابتهم بالوباء، وذلك لأول مرة منذ تفشي العدوى في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة البلجيكية اليوم الأربعاء، أن 524 شخصا خرجوا من المستشفيات منذ أمس بعد تعافيهم من الفيروس، مقابل 487 آخرين دخلوها بعد تشخيص إصابتهم، ما يؤدي إلى تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وسجلت السلطات الصحية البلجيكية خلال آخر 24 ساعة 205 وفيات و1209 إصابة جديدة بكورونا.

وبلغ بذلك إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد 2240 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 23403 حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 2239 وفاة و75567 إصابة

2666 وفاة و77779 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحدث حصيلة بالصين

الصين: 2791 وفاة و78959 إصابة إجمالي حالات ضحايا فيروس كورونا

خريطة تفاعلية.. حالات الإصابة والوفاة بـ فيروس كورونا حول العالم

المتعافين من كورونا أضعاف المصابين.. هل يتقهقر الوباء في الصين؟

كورونا يغزو البرلمان الفرنسي

ترشيحاتنا

مقلق جدا.. بيان مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

بدون تكلفة.. حيلة سحرية تخلصك من دهون حوامل البوتاجاز فى ثوانِ

رائحتهم معفنة.. إعلامية كويتية تثير عاصفة من الجدل بسبب العنصرية ضد الوافدين

شاهد.. دفن زعيم إفريقي داخل سيارة مرسيدس.. صور

وفاة حالة بـ كورونا.. ماذا يحدث داخل مستشفى أسوان الجامعي؟

قرارات رئيس الوزراء اليوم .. وتفاصيل جديدة حول حظر التجول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شراشيب ولامع.. مى سليم تخطف الأنظار بفستان قصير

خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا