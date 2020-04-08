دراما في زمن كورونا.. بروموهات وبوسترات مسلسلات رمضان 2020.. شاهد

بدأ العد التنازلى لانطلاق الموسم الرمضانى الجديد 2020 والذى يشهد منافسة شرسة بين عدد من النجوم الذين ما زالوا يصورون حتى الآن فى ظل حالة من الارتباك تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وأصدر عدد من النجوم البوسترات والبروموهات الخاصة بالأعمال تمهيدا لعرضهم.

نرصد أبرز الأعمال التى اعلنت عن البوسترات والبروموهات الخاصة بهم.





فالنيتنو :

طرحت مجموعة قنوات mbc الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "فلانتينو" المقرر طرحه في رمضان 2020، وظهر في البرومو مجموعة من الأبطال المشاركين فى العمل وهم يبحثون عن فلانتيو ويقولوا :"فلانيتو فين؟".

مسلسل "فالنتينو" بطولة الزعيم عادل إمام وتجسد رانيا محمود ياسين شخصية مدرسة رياضيات فى إحدى مدارس فلانتينو التى يمتلكها الزعيم عادل إمام وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

تدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر.



دهب عيرة :





وأطلقت قناة "دبي" الإعلان الدعائي اأو لمسلسل "دهب عيرة" للفنانة يسرا والمقرر عرضه في رمضان 2020.

البرومو نبذة عن الصراعات التي سوف تقع بين شخصيات العمل وتحديدا شخصية الفنانة يسرا التي يصبح لديها الكثير من الأعداء الذين يرغبون في إسقاطها.

كما نرى من خلال الإعلان أجواء احتفالية في منزل يسرا، ونستشف أن عبير صبري ستصبح أحد أعداء شخصية عهد في العمل.





ونجب تانى ليه :





نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو جديد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " لمسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونال "البرومو" اعجاب المتابعين الذين اعلنوا تشوقهم لمشاهدة المسلسل في رمضان.





وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.





البرنس :





روج الفنان محمد رمضان لمسلسل البرنس المقرر عرضه فى موسم رمضان 2020، ونشر صورة لنصف وجهه وهو يبكي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتبت "رمضان": قريبًا البوستر الرسمي لمسلسل #البرنس #رمضان2020 #ثقة_في_الله_نجاح".

"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

يذكر أن محمد رمضان تواجد ب"زلزال" فى شهر رمضان الماضى 2019، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة.

الاختيار :

بينما نشر الفنان امير كرارة بوستر مسلسله الجديد " الاختيار " من خلال حسابه ااشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " .

وعلق أمير كرارة قائلا " رمضان ٢٠٢٠ الاختيار(منسي الاسطوره) سينرجي تامر مرسي بيتر ميمي حسين عسر باهر دويدار ".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





الفتوة :





وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل "الفتوة" عن بوسترين من المسلسل الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.

ويظهر فى البوستر الاول جميع فريق العمل ، حيث يشارك ياسر جلال فى البوستر كل من مى عمر واحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر واحمد خليل ورياض الخولى.

وأما فى البوستر الثانى يتصدره الفنان ياسر جلال بمفرده ممسكا بعصا ويبدو عليه علامات من الغضب.

ومسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج حسين المنباوى.





شاهد عيان :





كما نشر الفنان وليد فواز، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسله الجديد «شاهد عيان» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، للعام الجاري 2020.

وعلق وليد فواز على البوستر الذى يظهر فيه بطل العمل الفنان حسن الرداد قائلًا "رمضان_٢٠٢٠ بإذن الله" نالت اعجاب متابعيه.

ويجسد النجم حسن الرداد فى مسلسل "شاهد عيان" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل شخصية ضابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.

عمرو دياب :

بينما نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "الانستجرام" بوسترين لمسلسله الجديد الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020 بجانب الفنان مصطفى خاطر.

وتصدر اسم "عمرو دياب البوسترين"، الأمر الذي يشير إلى احتمالية تغير اسم المسلسل إلى "عمرو دياب"، بدلا من "وصل أمانة".

مسلسل "وصل أمانة" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون.

ميت وش :

أعلنت قناة دبي عن عرض مسلسل 100 وش للنجمة نيللى كريم خلال موسم دراما شهر رمضان المقبل وطرحت البرومو الدعائى له.

وأخضعت شركة العدل جروب، والشركة المتحدة، فريق عمل مسلسل "100 وش" للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قبل دخول موقع التصوير؛ للاطمئنان عليهم، وذلك من أجل إنهاء تصوير المسلسل.

مسلسل "بـ 100 وش" بطولة أسر ياسين ونيللى كريم والتي تجسد من خلاله شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



لعبة النسيان :





كما تطل النجمة دينا الشربيني على جمهورها للعام الثاني على التوالي عبر شالشة MBC مصر من خلال مسلسل "لعبة النسيان، والمنتظر عرضه خلال موسم دراما شهر رمضان المقبل.

وتظهر دينا الشربيني في تريلر المسلسل في دور رؤية المحتجزة في مستشفى على كرسي متحرك وتحاول أن تتذكر أحداث من حياتها وتسعى لإصلاح الماضي"

مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا، كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلم "البعض يذهب للماذون مرتين" وفيلم "يوم 13".



سكر بزيادة :





طرحت قناة MBC الإعلان الترويجي الأول لمسلسل "سكر زيادة"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، والذي يضم كوكبة من نجوم الفن. وظهر في الإعلان مشهد كوميدي يجمع بين الفنانة نادية الجندي والفنان أحمد السقا، كضيف شرف، ويشارك في بطولة العمل الفنانة نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، وعدد من الفنانين كضيوف شرف، وتم التصوير بلبنان.

يذكر أن الفنان أحمد السقا يشارك خلال شهر رمضان المقبل بتقديم برنامج "اغلب السقا"، ويشاركه الإعلامية رزان مغربي، ومن المقرر استضافة عدد من نجوم الفن لتحدي السقا في عدد من الألعاب، وسوف تتم إذاعة البرنامج عبر قناة MBC.







