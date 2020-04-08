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رياضة

أول تعليق من مدير الجبلاية على مد تأجيل النشاط الرياضي حتى نهاية أبريل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:21 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى
علق وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة على قرار اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني اليوم الأربعاء باستمرار تعليق مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

قال العطار فى تصريحات له اليوم: "تمنى أن تنتهي أزمة وباء فيروس كورونا على مستوى العالم وأن تتحسن الأوضاع في مصر وأرى أن قرار مد تعليق النشاط الرياضي في البلاد أمر طبيعي.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا حول مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية شهر أبريل الجارى.

جاء البيان على النحو التالي..

بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما آخرين نهاية الشهر الماضي تنتهي في 14 أبريل الحالي.

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