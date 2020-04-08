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أخبار العالم

ارتفاع كبير في إصابات ووفيات كورونا داخل الجيش الأمريكي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الجيش الأمريكي.


وقالت الوزارة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في الجيش الأمريكي، ارتفع ليصل إلى 3160 شخصا.


وأضافت أن من بين المصابين 1975 شخصا من القوات المسلحة، و422 موظفا مدنيا، و347 موظفا مستقلا، و184 موظفا متعاقدا.


فيما بلغ عدد وفيات فيروس كورونا 8 أشخاص.


وسجلت الولايات المتحدة 2000 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أضخم حصيلة يومية يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز ليل الثلاثاء.


إلى ذلك، وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى مليون و450 ألفا، و950 شخصا.


فيما وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في العالم إلى 83.512 شخصا، وتعافى من فيروس كورونا 309.605.
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