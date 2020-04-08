بالاشتراك مع مسار إجباري.. أسماء أبو اليزيد تستعد لطرح أغنية رغم المسافة





نشرت أسماء أبو اليزيد، صورة من كواليس تصوير الأغنية، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة "أغنية #رغم_المسافة كمان شوية .. متحمسين ؟!".





يذكر أن أبرز أعمال أسماء أبو اليزيد، الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من بطولة رانيا يوسف، بجانب كل من أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى.

تستعد الفنانة أسماء أبو اليزيد، لطرح أغنية جديدة بعنوان "رغم المسافة"، وذلك بالاشتراك مع فريق كايروكي الغنائي، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة عبر القناع الرسمية على "يوتيوب".