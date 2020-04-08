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رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ نجم الزمالك بعد جراحة بالرباط الصليبي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:59 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف محمود عبدالعزيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن احدث التطورات الخاصة به بعد خضوعه لعملية جراحية منذ عدة أشهر نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

واكد اللاعب علي التزمه حاليًا بأداء برنامج تأهيلي استعداد لعودته للملاعب بشكل جيد.

واشار اللاعب انه في تحسن مستمر ويتبقى على عودته ثلاثة أشهر من الآن.

وأكد ان طبيب الزمالك محمد أسامة يتابع حالته بشكل مستمر مع الطبيب الألماني الذي أجرى له العملية الجراحية من أجل اطلاعه على كافة المستجدات.

يذكر أن الفترة الحالية تشهد تجميد النشاط الرياضي في كافة أنحاء العالم كإجراءات احترازية للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.
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