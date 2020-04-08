AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق وتشميع النادي الثقافي الاجتماعي بمدينة الزقازيق.. تعرف على السبب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم غلق وتشميع النادى الثقافى الاجتماعى بمدينة الزقازيق لمخالفته قرار مجلس الوزراء بالوقف الكامل لجميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات ومراكز الشباب لمنع تجمعات المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


وشدّد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميدانى للتأكد من تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق جميع  الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي  والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.      


كانت ثناء فوزي رئيسة حي ثان الزقازيق قامت بالتنسيق مع قوات الأمن بغلق وتشميع النادي الثقافى الاجتماعي بكورنيش الجامعة لتشغيله كافيه مستأجر داخل النادي وتواجد عدد من المواطنين بداخله ومخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء فتم التحفظ على أدوات تشغيل الكافيه بداخل النادي وإيداعها بمخازن الحي وتحرير محضر ضد المخالفين.

غلق وتشميع النادي الثقافي الاجتماعي بمدينة الزقازيق.. تعرف على السبب
غلق وتشميع النادي الثقافي الاجتماعي بمدينة الزقازيق.. تعرف على السبب
غلق وتشميع النادي الثقافي الاجتماعي بمدينة الزقازيق.. تعرف على السبب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليه مش اليوم كله.. نجيب ساويرس يعلق على قرار مجلس الوزراء بغلق المقاهي والمطاعم

غلق أماكن تجمعات المواطنين السابعة مساء في أسوان

باستثناء المخابز والصيدليات.. غلق المحال العامة والأندية الرياضية والشعبية في بني سويف

وزير التنمية المحلية يعلن بدء المحافظات تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي

شوارع وسط البلد شبه خاوية ضمن إجراءات صارمة للحد من انتشار كورونا.. فيديووصور

غلق 200 مقهي ومطعم في الجيزة وغرامات رادعة على المخالفين

ترشيحاتنا

24 ساعة.. الحكومة تسمح لفئة جديدة بالعمل طول اليوم والسير وقت الحظر

مقلق جدا.. بيان مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

التفاصيل الكاملة لأزمة منظمة الصحة العالمية مع ترامب بسبب الصين.. فيديو

بعد إلغاء معارض أهلا رمضان.. التموين: طرح السلع بأسعار مخفضة 20% في هذه الأماكن

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر التجوال كاملا يوم شم النسيم

لماذا خفضت الدولة فترة حظر التجول 60 دقيقة؟ مدبولي يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار ومن غير خصم.. سعر غير متوقع لفستان ميساء مغربى

ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى

آخر أسعار شيفروليه بطرازاتها الـ4 في السوق المصرية