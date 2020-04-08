غلق وتشميع النادي الثقافي الاجتماعي بمدينة الزقازيق.. تعرف على السبب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم غلق وتشميع النادى الثقافى الاجتماعى بمدينة الزقازيق لمخالفته قرار مجلس الوزراء بالوقف الكامل لجميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات ومراكز الشباب لمنع تجمعات المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وشدّد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميدانى للتأكد من تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.





كانت ثناء فوزي رئيسة حي ثان الزقازيق قامت بالتنسيق مع قوات الأمن بغلق وتشميع النادي الثقافى الاجتماعي بكورنيش الجامعة لتشغيله كافيه مستأجر داخل النادي وتواجد عدد من المواطنين بداخله ومخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء فتم التحفظ على أدوات تشغيل الكافيه بداخل النادي وإيداعها بمخازن الحي وتحرير محضر ضد المخالفين.