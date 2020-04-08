24 ساعة.. الحكومة تسمح لفئة جديدة بالعمل طول اليوم والسير وقت الحظر

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خدمة توصيل الطلبات، ستكون مفتوحة 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم في المحلات.





وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن شركات توصيل الطلبات كانت تعمل لـ الساعة السابعة، والآن ستعمل على مدار 24 ساعة.





وأوضح المستشار نادر سعد، أن المواطن عليه الاتصال باى خدمة توصيل من الغد، وسيجدها متاحة.





و قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المصريين عليهم الاحتفال بشم النسيم فى البيت، وعدم الخروج لأي مكان، موضحًا أن الحكومة لم تتحدث عن فرض حظر التجوال كاملا فى هذا اليوم.





وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعديلات فى مواعيد تحرك المواصلات العاملة وذلك بناء على قرارات الحكومة اليوم أن الحكومة اتخذت قرار مد الحظر من الساعة 8 بدلا من 7 لان معظم الموظفين يخرجون فى وقت معين قبل الحظر بساعات ويكون هناك زحام فى المواصلات.