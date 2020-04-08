كورونا يجتاح كندا.. ارتفاع قتلى الفيروس الفتاك لـ401 والإصابات تسجل 18447

أعلنت رئيسة قسم الصحة العامة في كندا تيريزا تام، عن أعداد حالات COVID-19 في كنداـ اليوم الأربعاء، والتي وصلت حتى الآن 18447 حالة، بما في ذلك 401 حالة وفاة.





وأشارت تام إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في الكفاح من أجل وقف انتشار الفيروس التاجي بالنظر إلى التحسن في الطقس لاسيما والدولة في انتظار وقت الاحتفال بالأعياد الدينية الكبرى.





وأعلنت مقاطعة كيبيك عن وجود 9340 حالة اصابة مؤكدة بفيروس COVID-19.





وسجلت مقاطعة أونتاريو معظم الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي الجديد - بمعدل 174 حالة وفاة، على الرغم من استمرار المخاوف من أن معدل الاختبار الفردي المنخفض في المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في كندا قد يقوض دقة البيانات.





ولا يزال الوباء ينتشر ويخضع حاليا نحو 1500000 مصاب على مستوى العالم للعزل الصحي، وأدخلت العديد من البلدان تدابير اقصاء اجتماعي شديدة وأغلقت حدودها للحد من تفشي المرض وتخفيف الضغط على خدمات الرعاية الصحية الخاصة بها.





وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 400000 حالة إصابة بـ COVID-19 في البلاد ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، في حين لا تزال إيطاليا وإسبانيا هما الدولتان الأعلى في عدد من الوفيات حيث سجلتا 16525 و 13055 حالة وفاة على التوالي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.