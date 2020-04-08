تريزيجيه يكشف مصير أستون فيلا من الهبوط بالدوري الإنجليزي

كشف الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا الإنجليزي مصير فريقه الذي يعاني من سوء النتائج ووقوعه في مراكز الهبوط قبل توقف المسابقة بسبب تفشي الكورونا المستجد.





وقال تريزيجيه في تصريحات أبرزتها صحيفة "هابيرتورك" التركية، إن لاعب قاسم باشا السابق يثق في قدرة فريقه على الاستمرار رغم وجوده في مراكز الهبوط من الدوري الإنجليزي.





وأوضح تريزيجيه أن المسابقة لو تم استكمالها فإن فريقه لديه فرصة من أجل تأمين بقائه، علما بأن الموسم الحالي للبريميرليج يواجه مصيرا غامضا إذ أنه لم يتحدد موعد ولو بشكل مبدئي لاستكمال المنافسات في ظل عدم وضوح الرؤية بسبب الوضع الصحي في البلاد.





كانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الجمعة الماضي، عدم عودة الدوري الإنجليزي، في شهر مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.