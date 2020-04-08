AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تريزيجيه يكشف مصير أستون فيلا من الهبوط بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:25 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

كشف الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا الإنجليزي مصير فريقه الذي يعاني من سوء النتائج ووقوعه في مراكز الهبوط قبل توقف المسابقة بسبب تفشي الكورونا المستجد.


وقال تريزيجيه في تصريحات أبرزتها صحيفة "هابيرتورك" التركية، إن لاعب قاسم باشا السابق يثق في قدرة فريقه على الاستمرار رغم وجوده في مراكز الهبوط من الدوري الإنجليزي.


وأوضح تريزيجيه أن المسابقة لو تم استكمالها فإن فريقه لديه فرصة من أجل تأمين بقائه، علما بأن الموسم الحالي للبريميرليج يواجه مصيرا غامضا إذ أنه لم يتحدد موعد ولو بشكل مبدئي لاستكمال المنافسات في ظل عدم وضوح الرؤية بسبب الوضع الصحي في البلاد.


كانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الجمعة الماضي، عدم عودة الدوري الإنجليزي، في شهر مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلا أمام توتنهام بـ الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يخرج متأخرا بالشوط الأول أمام ساوثهامبتون وتريزيجيه ينزل بديلا

محرز Vs تريزيجيه.. محارب الصحراء يتحدى الفرعون المصري في نهائي كأس الرابطة

أستون فيلا: أندية الدوري الإنجليزي توافق على منح ليفربول لقب البريميرليج

بعد تدخل النني.. تريزيجيه يوافق على الانضمام إلى بشكتاش التركي

تريزيجيه رايح جاي.. الدولي المصري يقترب من العودة لتركيا بعد ضغط النني

ترشيحاتنا

5 سنوات دون جمجمة.. قصة الطفل المعجزة من الولادة إلى الوفاة

يارب عديها على خير.. منى ممدوح بإطلالة محتشمة

الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 9 حالات وفاة

هل حصد الأهلي لقب بطل الدوري هذا العام؟.. وزير الرياضة يحسم الجدل

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يصدم حسام عاشور.. الأهلي يفاوض بديل أحمد فتحي.. صراع سعودي على ضم نجم مانشستر سيتي

كارثة جديدة .. فيروس كورونا يهاجم القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة جديدة .. فيروس كورونا يهاجم القلب

5 سنوات دون جمجمة.. قصة الطفل المعجزة من الولادة إلى الوفاة

يارب عديها على خير.. منى ممدوح بإطلالة محتشمة