AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيئة: التفتيش على 272 منشأة طبية وإزالة 50 نقطة تراكم مخلفات لمواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:19 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
حنان توفيق
أكدت وزارة البيئة تضافر كافة محاور الوزارة ممثلة في جهازيها التنفيذيين والأفرع الإقليمية للمشاركة في خطة الحكومة للتصدي لفيروس كوفيد 19 كورونا المستجد بالحد من التلوث والتأكد من التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الطبية وفق الاشتراطات البيئية حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء العمل البيئى.


التفتيش على 272 منشأة طبية بجميع المحافظات

وقامت الوزارة من خلال الفروع الإقليمية وادارة التفتيش البيئى بالمرور على 45 منشأة طبية تشمل عدد من المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية بعدد من المحافظات وذلك للتأكد من التعامل السليم مع النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة ، ليصبح إجمالي المنشآت الطبية التي تم المرور عليها ٢٧٢ منشأة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم المتابعة بشكل مستمر لتلافي الملاحظات التى تم رصدها بعدد من المنشأت بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات وادارات المخلفات بمختلف المحافظات.

التفتيش على مقالب القطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي

ووجهت وزيرة البيئة جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالوزارة تكثيف أعماله للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب، حيث قامت محاور التفتيش اليومي بالمرور على مقالب كلًا من: "القطامية ، الوفاء والأمل ، الطوب الرملى" وتبين استقرار الأوضاع بهم وإتباع عمليات التغطية بشكل سليم.


رصد وإزالة 50 نقطة تراكم مخلفات بمناطق متفرقة

وقامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم وإدارة المخلفات بمتابعة عدد من الأحياء بمنطقتين الجنوبية والشرقية بمحافظة القاهرة والتى شملت كل من حى طره وحى المطرية حيث تم رصد 39 نقطة تراكم مخلفات بهما، كما تم رصد 11 نقطة تراكم مخلفات بحى العجوزة بالمنطقة الشمالية بمحافظة الجيزة وتم إبلاغ الهيئة العامة لنظافة والتجميل لإزالة البؤر المرصودة و يتم المتابعة للتأكد من أعمال رفع المخلفات أولًا بأول من الشوارع.

البيئة تهيب المواطنين باتخاذ كافة الاحتياطات للسلامة

وأهابت وزارة البيئة بالمواطنين الإلتزام بإجراءات الوقاية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة، الحرص على عدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وقد قامت الوزارة بنشر عدد من الرسائل التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعى عن ضرورة القائها في الأماكن المخصصة من حاويات وسلات قمامة بعد غسلها وتقطيعها لضمان عدم استعمالها مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. البيئة: التفتيش على 93 مستشفى ومركز ومعمل طبى خلال 48 ساعة

وزيرة البيئة تتابع التخلص الآمن من المخلفات الطبية في إطار مكافحة فيروس كورونا

في إطار مكافحة كورونا .. رفع 7000 طن مخلفات .. تفاصيل

البيئة: رفع 7079 طن مخلفات والتخلص منها بشكل سليم بالمحافظات .. المرور على 45 منشأة طبية للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية لمواجهة كورونا

وزيرة البيئة: التفتيش على ٢٧٢ منشأة طبية بمختلف المحافظات حتى الآن

ترشيحاتنا

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات.. الجمعة

شاهد.. رقص مثير لـ نسرين طافش بالحجر المنزلي

الأمر خطير.. تامر أمين ينفعل بسبب فئة مستهترة تسببت في مد الحظر..فيديو

بعد إلغاء معارض أهلا رمضان.. التموين: طرح السلع بأسعار مخفضة 20% في هذه الأماكن

هل حصد الأهلي لقب بطل الدوري هذا العام؟.. وزير الرياضة يحسم الجدل

أحمد موسى يوجه رسالة هامة للمواطنين.. افعلوا هذا الأمر اعتبارًا من الغد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة جديدة .. فيروس كورونا يهاجم القلب

5 سنوات دون جمجمة.. قصة الطفل المعجزة من الولادة إلى الوفاة

يارب عديها على خير.. منى ممدوح بإطلالة محتشمة