البيئة: التفتيش على 272 منشأة طبية وإزالة 50 نقطة تراكم مخلفات لمواجهة كورونا

أكدت وزارة البيئة تضافر كافة محاور الوزارة ممثلة في جهازيها التنفيذيين والأفرع الإقليمية للمشاركة في خطة الحكومة للتصدي لفيروس كوفيد 19 كورونا المستجد بالحد من التلوث والتأكد من التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الطبية وفق الاشتراطات البيئية حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء العمل البيئى.









التفتيش على 272 منشأة طبية بجميع المحافظات





وقامت الوزارة من خلال الفروع الإقليمية وادارة التفتيش البيئى بالمرور على 45 منشأة طبية تشمل عدد من المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية بعدد من المحافظات وذلك للتأكد من التعامل السليم مع النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة ، ليصبح إجمالي المنشآت الطبية التي تم المرور عليها ٢٧٢ منشأة.





وأشارت الوزارة إلى أنه يتم المتابعة بشكل مستمر لتلافي الملاحظات التى تم رصدها بعدد من المنشأت بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات وادارات المخلفات بمختلف المحافظات.





التفتيش على مقالب القطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي





ووجهت وزيرة البيئة جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالوزارة تكثيف أعماله للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب، حيث قامت محاور التفتيش اليومي بالمرور على مقالب كلًا من: "القطامية ، الوفاء والأمل ، الطوب الرملى" وتبين استقرار الأوضاع بهم وإتباع عمليات التغطية بشكل سليم.









رصد وإزالة 50 نقطة تراكم مخلفات بمناطق متفرقة





وقامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم وإدارة المخلفات بمتابعة عدد من الأحياء بمنطقتين الجنوبية والشرقية بمحافظة القاهرة والتى شملت كل من حى طره وحى المطرية حيث تم رصد 39 نقطة تراكم مخلفات بهما، كما تم رصد 11 نقطة تراكم مخلفات بحى العجوزة بالمنطقة الشمالية بمحافظة الجيزة وتم إبلاغ الهيئة العامة لنظافة والتجميل لإزالة البؤر المرصودة و يتم المتابعة للتأكد من أعمال رفع المخلفات أولًا بأول من الشوارع.





البيئة تهيب المواطنين باتخاذ كافة الاحتياطات للسلامة





وأهابت وزارة البيئة بالمواطنين الإلتزام بإجراءات الوقاية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة، الحرص على عدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وقد قامت الوزارة بنشر عدد من الرسائل التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعى عن ضرورة القائها في الأماكن المخصصة من حاويات وسلات قمامة بعد غسلها وتقطيعها لضمان عدم استعمالها مرة أخرى.





الجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528.