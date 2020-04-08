شعبة الخضراوات والفاكهة توجه رسالة طمأنة للمجتمع.. تعرف عليها

وجه حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة رسالة إلى المجتمع المصري أنه لا داعى للقلق لدينا وفرة فى الانتاج لشهور قادمة.

وكشف النجيب، عن وجود زيادة من المعروض من المنتجات الزراعية تحديدًا في البطاطس والبصل والثوم والطماطم.

وقال النجيب، إن الخضروات والفاكهة منتجات قابلة للتلف فلا داعي لتخزينها ويفضل شراء الإحتياجات اليومية لافتًا إلى وجود حلقات وسيطة ما بين تجار الجملة و التجزئه تساعد على رفع الأسعار.

وشدد على ضرورة إعادة ترتيب التجارة الداخلية من جديد، واستبدال الأسواق العشوائية بأخرى منظمة ومرتبة لزيادة التنافسية مما يساعد على خفض الاسعار لصالح المستهلك.

كشف نائب رئيس شعبة الخضروات و الفاكهة ، عن وجود مبادرات لمحاربة الغلاء بالتعاون مع المنظمات التجارية و الأحزاب السياسية للتخفيف على المواطن موجة الغلاء مضيفا أن اتحاد التجار سيتحمل نفقات نقل المنتجات لرفع الأعباء عن المواطن المصري .

تابع " هناك زيادة في معروض الفاكهة وتوافر كل المنتجات خلال الفترة القادمة دون وجود أي أزمة، بالإضافة إلى وجود زيادة في المعروض خلال شهر رمضان من الخضروات والفاكهة".

وأردف أن عملية البيع تكون وفقا آليات العرض والطلب التي تحكم الأسعار داخل الأسواق مثل تداول البورصة اليومية على أساس أن الزيادة في أي منتج تأدي إلى انخفاض السعر وانخفاض المنتج يأدي إلى ارتفاع فالأسعار، ولكن نحن نشهد حالة من زيادة المعروض داخل أسواق مصر.

طالب النجيب التجار عدم استغلال انتشار فيروس كورونا لرفع الاسعار و الوقوف بجنب الدولة والمواطن المصري لعبور الازمة الحالية.

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور كالتالي :

الطماطم : تتراوح ما بين 2,5 لـ 3 جنيه للكيلو وتتراوح من 40 لـ 50 جنية للقفص

البطاطس : تتراوح ما بين الـ 2,5 لـ 3 جنيه

الكوسة : 2,5

فلفل رومي : تتراوح ما بين 7 لـ 8 جنيه

البصل : تتراوح ما بين 2 لـ 3 جنيه

الليمون : تتراوح ما بين 8 لـ 10 جنية

الثوم : تتراوح ما بين 4 لـ 5 جنية

الخيار : تتراوح ما بين 3 لـ 5 جنية

البذنجان : تتراوح ما بين 3 لـ 4 جنية