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أخبار العالم

علماء بريطانيون يزفون بشرى: اكتشفنا ثغرة كورونا.. وإنتاج اللقاح لن يكون صعبا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال علماء بريطانيون إنه من السهل تطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وإن الفيروس "يصدم ويهرب" وليس محميا بشكل جيد من الجهاز المناعي مثل البعض الآخر من الفيروسات.

وبحسب تقرير قناة "سكاي نيوز" البريطانية، وصف الباحثون في جامعة ساوثامبتون اكتشافهم هذا بأنه أمر مشجع للغاية.

وأضافت أن هؤلاء العلماء ابتكروا نموذجا للفيروس الذي يسبب الإصابة بـ"كوفيد 19"، ويقولون إنه يتنكر عند الدخول إلى الخلايات من دون أن يتم اكتشافه.

ويعرض النموذج فيروس كورنا على أنه يحتوي على العديد من المسامير البارزة في سطحه، مما يسمح له بالالتصاق ودخول الخلايا في جسم الإنسان.

وقال البروفيسور ماكس كريسبين ، الذي يقود البحث، إن المسامير مغلفة بسكريات تسمى "جليكان"، والتي تخفي بروتيناتها الفيروسية للتهرب من جهاز المناعة لدينا.

وأوضح البروفيسور:"من خلال طلاء أنفسهم بالسكريات، فإن الفيروسات تشبه الذئب في ملابس الأغنام..'لكن إحدى النتائج الرئيسية التي توصلت إليها دراستنا هي أنه على الرغم من عدد السكريات الموجودة ، إلا أن فيروس كورونا ليس محميًا مثل بعض الفيروسات الأخرى".

وأضاف:"يجب على الفيروسات مثل الإيدز، والتي تتسكع داخل مضيف واحد، أن تتهرب من جهاز المناعة باستمرار، ولديها طبقة كثيفة جدا من glycans كدرع أمام نظام المناعة".

واستدرك قائلا:"ولكن في حالة فيروس كورونا، قد يعكس التحصن الأقل مستوى من خلال السكريات الملحقة به أنه فيروس يعتمد أسلوب (كر وفر - hit and run) متحركا من شخص لآخر".

ويعتقد باحثوا ساوثامبتون أن نموذجهم يعطي بعض الاسباب للأمل بشأن التوصل لعلاج لفيروس كورونا.

ويشرح بروفيسور كريسبين أن عدم تحصن الفيروس يعني ن هناك عوائق أقل أمام الجهاز المناعي لتحييد الفيروس بالأجسام المضادة، وقال إنها "رسالة مشجعة للغاية لتطوير اللقاحات" ، على الرغم من أن أي منتج من هذا القبيل لا يزال يعتبر على نطاق واسع أنه سيصدر على الأقل بعد عام.

أبلغت شركة جونسون آند جونسون ، أكبر شركة أدوية في العالم ، لشبكة سكاي نيوز الشهر الماضي أنها واثقة من أنها توصلت إلى لقاح COVID-19 وترغب في طرحه على أساس غير ربحي في عام 2021. وتأمل الشركة في بدء تجارب بشرية في سبتمبر، وهو ما قد يعني الإنتاج الضخم بحلول أوائل العام المقبل.

وفي شهر فبراير، أخبر العالم الذي قاد بحث المملكة المتحدة للتوصل إلى لقاح كورونا سكاي نيوز أن فريقه قد حقق تقدما كبيرا من خلال تقليل جزء من وقت التطور الطبيعي من سنوات إلى أسابيع.

وأشار البروفيسور روبن شاتوك، رئيس قسم العدوى المخاطية والمناعة في إمبريال كوليدج لندن، إلى أن التجارب البشرية يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من الصيف.
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