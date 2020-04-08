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رئيس الوزراء: فيروس كورونا هيخرج عن السيطرة فى هذه الحالة.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:52 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
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شيرين عادل

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ،  إن اعداد المصابين بفيروس كورونا حتى الآن مشابهة لكافة السيناريوهات الموضوعة منذ شهر مضى  .

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى ، خلال كلمته بمؤتمر صحفى ،لإعلان تفاصيل القرارات الجديدة المتعلقة بحظر التجول ، عن وضع  الحكومة وضعت تقديرات إصابات لفيروس كورونا هذا الأسبوع بإجمالى 120 : 150 حالة وهو ما تقارب فعلا من إحصائيات وزارة الصحة ومن المتوقع أن تزداد ومن الخوف أن نتوقع 120 حالة مثلا فى يوم واحد أ ونجده يقفز  ل 300  مؤكدأ " أن فى هذه الحالة سندخل على سيناريو مشابه لعدد من الدول والموضوع هيخرج عن السيطرة لا قدر الله " . 

وأكد رئيس الوزراء ، أن أعداد مصابى كورونا مرتبطة بإلتزام المواطن بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي عدة قرارات تتعلق بحظر التجول في مارس الماضي، تضمنت بأنه اعتبارًا من الأربعاء 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.


 كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعه
وأكد ، أن الحكومة تجتمع يوميأ لدر اسة حجم الأعداد المصابة ووضعها على متوالية هندسية  بالإضافة لتقديراتنا للخروج من هذه الأزمة . 

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