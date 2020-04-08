كارثة تواجه ضباط الشرطة.. إصابة 170 في ديترويت الأمريكية

قال العمدة مايك دوجان اليوم ، إن 170 ضابط شرطة في ديترويت بولاية ميتشيجان الأمريكية، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.





وذكر دينيس فير ، رئيس الصحة العامة في مدينة ديترويت ، إن ديترويت لديها عدد حالات مهول، 5834 حالة مؤكدة و 240 حالة وفاة.





وشهدت المدينة زيادة قدرها 333 حالة إيجابية و 26 حالة وفاة منذ الأمس.





بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 14 ألفا 262 حالة، حسبما أفاد معهد جونز هوبكنز، اليوم الأربعاء.





وتضم الأرقام الإجمالية حالات من جميع الولايات الـ50 في البلاد، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية. بالإضافة إلى جميع الحالات التي أعيدت إلى الولايات المتحدة. وذلك فيما عدا وايومنج، حيث إنها الولاية أو الإقليم الوحيد الذي لم يبلغ عن وفيات بسبب الفيروس.





وحتى الآن، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 5543 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و934 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.