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حوادث

اخبار الحوادث.. الإخوان تكذب للإفراج عن سجنائها.. حقيقة إشعال النيران في منزل متوفاة بـ كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:15 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل استمرار تعليق العمل بمكاتب الشهر العقاري لمدة 15 يوما تنتهي في 23 ابريل الجاري .

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية بمحافظة الدقهلية، أثبتت التحريات ان عناصر تابعة للجماعة الإخوانية قامت بتجميعها من الأسواق وتخزينها لإحداث أزمة خلال شهر رمضان.

كشف مصدر قضائي، أن وكيل النائب العام، والذي أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابته بفيروس كورونا، لا يعمل في النيابة الآن وأنه خرج من الخدمة صلاحية طبية.

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا خبرًا تحت عنوان (أهالى جمصة يقومون بإشعال النيران بمنزل به حالة متوفية بالكورونا من أجل التخلص من الجثة وعائلتها).

دائما ما تستغل جماعة الاخوان الارهابية الاحداث الجارية لخدمة مصالحهم الشخصية، فيقوم عناصر الجماعة الهاربون بالخارج بترويج الشائعات لمحاولة هدم الدولة المصرية، كما تقوم قنوات الارهابية التى تبث من الخارج بترديد نفس الأكاذيب.
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مصدر: وكيل النيابة المدعى إصابته بكورونا محال للصلاحية الطبية ولا يعمل بالنيابة

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