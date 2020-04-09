ناصر ماهر يوضح كواليس رحيله عن الأهلي وسبب اختيار سموحة.. فيديو

كشف ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار لنادي سموحة، عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري.









وأضاف ناصر ماهر، أثناء تصريحات متلفزة مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، أن عدم قيد اسمه في قائمة الأهلي الإفريقية كان سبب رحيله من القلعة الحمراء، وطلب إعارته لسموحة.





وأشار ناصر ماهر، إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عقد معه جلسة وأخبره بصعوبة مشاركته في المباريات لعدم قيده في القائمة الإفريقية؛ لذلك قرر الخروج على سبيل الإعارة.





وأكمل ناصر ماهر "أركز في الفترة الحالية على تطوير إمكانياتي للعودة مرة أخرى للأهلي".





وواصل ناصر ماهر "اخترت الانتقال لسموحة نظرا لأنني لعبت معهم قبل ذلك، وأيضا لأن النادي يمتلك الكثير من الإمكانيات ويوفر الاستقرار للاعبين".



