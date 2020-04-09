بعد اكتشاف حالتي كورونا.. حجر منزلي لسكان عمارتين بمنطقة الضواحي

نفذ اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، إجراءات تطبيق الحجز المنزلي على سكان عمارتين بمنطقة استكمال زمزم بالضواحي؛ بعد ثبوت حالتين إيجابيتين بهما بحضور اللواء إبراهيم حسن، مأمور قسم شرطة الضواحي.





كان قرار الحجر في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، أنه تم غلق مداخل العمارتين 137 و138 بمنطقة استكمال زمزم بواسطة الأمن، والتنبيه على السكان بالالتزام التام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج أو الاختلاط بالآخرين طوال فترة الحجر المنزلي التى ستستمر 14 يوما.





وأوضح قاسم أنه ستتم تلبية احتياجات السكان المعيشية بالكامل من طعام وشراب، والتنسيق مع جهات أعمالهم لاعتبار فترة الحجز إجازة مدفوعة الأجر، إلى جانب التواصل مع مديرية التعليم لتلبية احتياجات الطلاب وتسهيل أى إجراءات خاصة بالامتحانات.





وأكد رئيس الحى، أنه تم التنسيق مع مديرية الطب الوقائي برئاسة الدكتورة مروة حلاوة لعمل الاختبارات الطبية لهم، والتأكد من عدم وجود إصابات بالعدوى، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة سوسن حبيش؛ لتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، إضافة إلى قيام مركز مكافحة العدوى والفيروسات برئاسة المهندس أسامة رخا، بأعمال تطهير وتعقيم العمارتين وذلك كإجراء احترازى للحفاظ على صحتهم أثناء مدة الحجر.





وقال رئيس الحي إنه ستتم متابعة الإجراءات يوميا حتى الانتهاء من مدة الحجر التى ستستمر لمدة 14 يوما.