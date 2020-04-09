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أخبار البلد

اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب للقلب

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:05 ص
مركز مجدي يعقوب للقلب
مركز مجدي يعقوب للقلب
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صدى البلد
أعلن مركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المركز.

وأوضح المركز في بيانه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الـ 4 حالات لـ مريض و3 أفراد من طاقم الأمن.

وأكد المركز، أنه تم إخطار وزارة الصحة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يقوم إدارة المركز على اتباع الإجراءات المناسبة من عزل المناطق التي وجدت فيها إصابة، وتعقيم المناطق الأخرى، وتتبع دقيق للمخاطين؛ تماشيًا مع الإرشادات العالمية والمحلية.

ويقوم المركز بعمل فحوصات دورية  لكل المرضى والعاملين والمترددين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

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