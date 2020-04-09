اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب للقلب

أعلن مركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المركز.





وأوضح المركز في بيانه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الـ 4 حالات لـ مريض و3 أفراد من طاقم الأمن.





وأكد المركز، أنه تم إخطار وزارة الصحة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يقوم إدارة المركز على اتباع الإجراءات المناسبة من عزل المناطق التي وجدت فيها إصابة، وتعقيم المناطق الأخرى، وتتبع دقيق للمخاطين؛ تماشيًا مع الإرشادات العالمية والمحلية.





و يقوم المركز بعمل فحوصات دورية لكل المرضى والعاملين والمترددين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.



