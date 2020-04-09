فى عيد ميلاده.. سر علاقة عمر خورشيد بـ شريهان

تحل اليوم ذكرى ميلاد عمر خورشيد الذى عشق الموسيقى منذ صغره، وبعد أن حصل على ليسانس الآداب - قسم الفلسفة، ودرس الموسيقى بالمعهد اليوناني الفيلهارموني، وقد انطلق في عالم العزف والتلحين وحقق شهرة واسعة، وفي قمة توهجه وتألقه اختطفه الموت، حيث لقي مصرعه في حادث سير فى مايو عام 1981.
كان للفنان عمر خورشيد شقيقة واحدة هى جيهان، وشقيقتين من والدته منهما الفنانة شريهان، كما لديه أربعة أخوة ذكور من والده وأخت واحدة توفيت منذ سنوات في حادث سيارة.
وكانت علاقته بشريهان مميزة جدًا، فقد كان لها بمثابة الأب الروحي، وشجعها على المضي قدمًا وكان الراعي الرسمي لموهبتها.
وكان البعض يعتقد أن اعتماد خورشيد هي والدة عمر، ولكن الحقيقة أنها كانت زوجة والده، ولم يعش معها إلا فترة قصيرة جدًا من طفولته، حيث انتقل بعدها ليعيش مع والدته.
بعد إصرار شريهان على دخول عالم التمثيل، قرر عمر خورشيد مساعدتها وكان سببًا في اكتشافها، بعد أن اصطحبها معه وعرفها على عبد الحليم حافظ، فقدمها في أول أعمالها الفنية في فيلم "ربع دستة أشرار" أمام فؤاد المهندس وشويكار عام 1970، وكان عمرها 6 سنوات.