فى عيد ميلاده.. سر علاقة عمر خورشيد بـ شريهان

كان للفنان عمر خورشيد شقيقة واحدة هى جيهان، وشقيقتين من والدته منهما الفنانة شريهان، كما لديه أربعة أخوة ذكور من والده وأخت واحدة توفيت منذ سنوات في حادث سيارة.





وكانت علاقته بشريهان مميزة جدًا، فقد كان لها بمثابة الأب الروحي، وشجعها على المضي قدمًا وكان الراعي الرسمي لموهبتها.





وكان البعض يعتقد أن ​اعتماد خورشيد​ هي والدة عمر، ولكن الحقيقة أنها كانت زوجة والده، ولم يعش معها إلا فترة قصيرة جدًا من طفولته، حيث انتقل بعدها ليعيش مع والدته.



