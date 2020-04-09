AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إنجاز طبي سعودي.. هل يخرج علاج فيروس كورونا من المملكة؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:23 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
كشف عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز عن إنجازين كبيرين، يتمثل أولهما في تطوير لقاح ضد فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويتعلق الثاني بالفيروس التاجي الجديد.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أوضح اليوبي في لقاء تليفزيوني، أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز، قام بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الذي انتشر في المملكة عام 2012، مشيرا إلى أن اللقاح الجديد سيوزع قريبا في الأسواق.



وأعلن مدير جامعة الملك عبد العزيز أيضا أن خبراء سعوديين في مؤسسته، نجحوا الثلاثاء في عزل الفيروس التاجي الجديد، تمهيدا لتطوير لقاح ضده، لافتا إلى أن اللقاح سيجرب على الحيوانات قبل إجراء تجارب سريرية على البشر.

يذكر أن وباء متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الذي ينقله فيروس تاجي، كان قد أودى بحياة أكثر من 400 شخص في السعودية بين عامي 2012 - 2015.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عالمة بريطانية تعمل على اختراع لقاح مضاد لـ فيروس كورونا.. صور

بريطانيا: 20 مليون استرليني لتطوير لقاحات للأمراض المعدية من بينها كورونا

لقاح الحمى ومواجهة كورونا أبرزها.. 6 تجارب تثبت نجاح السعودية في التعامل مع الأوبئة

القومي للبحوث: توصلنا إلى لقاحات لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.. فيديو

بشرى سارة.. السعودية تنجح فى كشف التسلسل الجيني لفيروس كورونا

نعمل بشكل منفرد.. القومي للبحوث: نواصل جهودنا للتوصل للقاح للقضاء على وباء كورونا

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاده.. سر علاقة عمر خورشيد بـ شريهان

في ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. لغز اغتيال ملك الجيتار

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تراجع بيراميدز عن ضمه بعد رحيله عن الأهلي

نجم الأهلي السابق: مشيت من الفريق بقرار تربوي من الإدارة

تعرف على سعر شيفروليه لانوس 2014 في سوق المستعمل

أول تصريح لوزير الأوقاف عن صلاة التراويح والاعتكاف بعد تعليق الأنشطة الجماعية في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراكز قنا تتنافس للحد من آثار كورونا.. فرسان حجازة يوزعون 350 شنطة مواد غذائية.. و أبناء نقادة يذبحون عجلا للمتضررين

اكتشاف 8 سلالات جديدة من فيروس كورونا

عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي