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الضحكة تهون كل جراح.. نصيحة فرح سعيد للتغلب على أزمة فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:10 ص
الإعلامية فرح سعيد
الإعلامية فرح سعيد
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آيات أحمد
قدمت الإعلامية فرح سعيد، عدة نصائح للمواطنين للتغلب على أزمة فيروس كورونا أهمها أن الضحكة تهون كل جراح، لافتة إلى أن العالم كله يتأثر بأزمة انتشار فيروس كورونا ويحاول مواجهتها، وكل الأشخاص يشعرون بالضيق بسبب تغير الأحداث وطبيعة يومهم.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن البعض كان حدد موعدا للزفاف الخاص به ولكنه أجله بسبب الظروف الراهنة التى فرضت كإجراءات وقائية فى مصر وبلاد العالم كله، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت أنه تم غلق كل قاعات الأفراح لمنع التجمعات، ولكن بالرغم من هذا رفض البعض الاستسلام لتلك القرارات وقرروا إقامة الزواج الخاص بهم فى أضيق الحدود وبشكل مختلف فى جو عائلى بسيط، ويقتصر الزفاف على حضور الأسرتين فقط.

وقالت الإعلامية هند النعسانى: إن الفرحة ما هى إلا قرار سهل، لكن ليس من السهولة على كل الأفراد أن تأخذ هذا القرار.

وأوضحت الإعلامية هند النعسانى، أنه فى تلك الظروف يجب على جميع الأفراد بالعالم أن يتخذوا قرار السعادة، لافتة إلى أن القرار يعود لهم فى التحكم بذلك الشعور.

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