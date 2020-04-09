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رياضة

تخفيض الرواتب.. مدرب الهلال السعودي يقدم خطوة رائعة لإدارة النادي

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
بدأت الأندية في كل دول العالم، فى اتخاذ قرار بتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين من أجل مواجهة الآثار الناجمة على تجميد النشاط الرياضي، على خلفية فيروس كورونا.

واستفسر اتحاد الكرة  السعودي برئاسة ياسر المسحل، بشأن التصورات التي تراها الأندية لتفعيل خطوة تخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة "gsp" أن الروماني لوشيسكو المدير الفني للهلال، وافق على تخفيض راتبه مع الفريق، بعد طلب من إدارة النادي.

وأشارت الصحيفة أن لوشيسكو وافق بدون تردد على تخفيض راتبه إلى النصف، بعد أن طلبت منه إدارة الهلال، موضحا أن جائحة كورونا ستخلف آثارا اقتصادية مؤلمة على جميع الأندية.

وتابع أن مبادرة تخفيض الراتب لم تكن منه، ولكن إدارة الهلال طلبت منه تخفيض راتبه خلال الفترة من مارس إلى يونيو، وهو ما وافق عليه خاصة أنه يدرك حجم التأثيرات المادية على جميع الأندية.

وأوضح لوشيسكو، أن هناك الكثير من الأندية معرضة للإفلاس في الوقت الحالي، وعلى الجميع التكاتف والتعاون للخروج من هذه الأزمة.
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