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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يخصص 20% من راتبه والنواب والعمداء لصالح العمالة غير المنتظمة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:10 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي


 

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تمت الموافقة على التبرع ب 20% من راتبه، ورواتب النواب وعمداء الكليات ووكلائها، وأمين عام الجامعة، وسائر أعضاء مجلس الجامعة، ومجالس شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع، ومديري المراكز ونوابهم، لمدة 3 أشهر، كمساهمة وتشجيع على التبرع للعمالة غير المنتظمة وصندوق تحيا مصر على رقم حساب 037037 في جميع البنوك المصرية، وذلك للمساهمة المالية للعبور بالمرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم، مشيرًا إلى أن الجامعة بها 27 كلية ومعهدا و 167 مركزًا.


ودعا الدكتور محمد الخشت، أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتبرع الاختياري بنفس النسبة أو في حدود استطاعتهم من مرتباتهم، كما دعا الطلاب اختياريًا للتبرع من مصروفهم أو من رواتبهم لمن يعمل منهم، لمساعدة العمالة غير المنتظمة والمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

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ووجه رئيس جامعة القاهرة، رسالة شكر وتقدير لكافة الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة وقياداتها والقائد الأعلى للبلاد والأطقم الطبية والتمريض التي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدًا أن الخروج من هذه الأزمة لن يتم إلا بتكاتف الجميع.
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