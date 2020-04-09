من اليوم حتى 23 أبريل.. بدء تفعيل الإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة كورونا

تبدأ الحكومة المصرية، اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق 9 أبريل وحتى23 أبريل، تطبيق الفترة الثانية من إجراءات حظر التحرك بالإجراءات نفسها التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس "كورونا"، على كافة وسائل النقل المحال والمحال وحركة المواطنين في الشوارع.





قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة الثانية من الإجراءات ستسري بنفس الضوابط، و لكن سيسري من الثامنة مساء بدلا من السابعة حتى لا يحدث زحام على وسائل النقل العامة بعدما لوحظ وجود حالة من الزحام الشديد قبل بدء موعد الحظر بساعتين، مشيرا إلى استمرار إغلاق المطاعم والمقاهي والأندية والمدارس والجامعات .





وطالب رئيس مجلس الوزراء، المصريين جميعا باستمرار تطبيق القرارات وضرورة الالتزام الشديد خلال المرحلة المقبلة لتحجيم الفيروس حتى لا تتكرر تجارب بعض الدول التي تضررت كثيرا منها أصبحت لديها إصابات بمئات الآلاف وحالات وفاة بالآلاف، مشيرا إلى أن التزام المواطن سيجنب مصر الكثير سيناريوهات.





وأوضح مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بتقديم منحة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة وإسهام جميع المصريين في هذه المبادرة لمساعدة الأسر التي انخفضت دخلها بسبب أزمة "كورونا" وقال انطلاقا من المشاركة في هذه المبادرة قرر مجلس الوزراء اقتطاع 20 % من راتب أعضاء الحكومة لـ3 أشهر دعما لهذه الفئات ودعما لصندوق "تحيا مصر".





من جهته، أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء انه سيتم السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائي خلال ساعات حظر انتقال أو تحرك المواطنين، مضيفا أنه تقرر إغلاق جميع الحدائق العامه والمتنزهات والشواطئ .