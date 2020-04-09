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برلمان

برلماني يطالب بمد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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محمود فايد
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب، وزارة القوى العاملة بمد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة المقرر الانتهاء منه اليوم.

وشدد أبو العلا، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، على ضرورة إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من العمالة المتضررة من التسجيل والاستفادة من الدعم المقرر لهذه العمالة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة لرفع الضرر عن بعض الفئات بسبب فيروس كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون مد فترة التسجيل بالتزامن مع تجديد إجراءات الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد قرار استمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، ضرورة مساندة العمالة غير المنتظمة من جانب أصحاب الأعمال بتحمل المسئولية المجتمعية، وعدم الانتقاص من حقوقهم، أو تسريحهم في هذه الفترة.

على جانب آخر، طالب أبو العلا، بضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات أثناء صرف هذه الإعانات، من خلال تحديد أماكن ومنافذ متعددة للصرف مثل البنوك ومكاتب البريد، وفي أوقات مختلفة لمنع التكدس، بما يمنع نقل العدوى.

وأشاد النائب، بما أعلنه وزير القوى العاملة من إجراءات لمعرفة مواعيد وأماكن الصرف عبر رسائل التليفون المحمول، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل أيضا على تقليل الزحام بما يمنع انتشار أي عدوى.

وطالب عضو مجلس النواب، أيضا بضرورة تطبيق ما طلبه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص التنسيق مع شركات الاتصالات لإستغلال بعض التطبيقات على الموبايل والتي تتيح تحويل الأموال، وإرسالها للمستحقين وهو ما سيكون له دور أيضا في توفير الوقت ومواجهة أي تكدس أمام البنوك.
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