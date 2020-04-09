استمرار أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة حراسات بورسعيد

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى صباح اليوم، أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة الحراسات بالضواحي.





وقامت سيارات كسح المياه التابعة للحى وماكينات شفط المياه النقالة بسحب تجمعات المياه من شوارع المنطقة وضواحيها وحول محيط العمارات وخلف مجمع علي سليمان التعليمى.





وقامت المعدات التابعة للحى برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات من شوارع المنطقة وضواحيها وحول محيط العمارات وداخل المناور التابعة لها.





وكانت المنطقة قد شهدت مساء أمس طفحا للمياه بشوارع المنطقة نتيجة ربط شبكة 28 صرف صحي بمحطة الصرف الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشبكة القديمة.



