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محافظات

استمرار أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة حراسات بورسعيد

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى صباح اليوم، أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة الحراسات بالضواحي.

وقامت سيارات كسح المياه التابعة للحى وماكينات شفط المياه النقالة بسحب تجمعات المياه من شوارع المنطقة وضواحيها وحول محيط العمارات وخلف مجمع علي سليمان التعليمى.

وقامت المعدات التابعة للحى برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات من شوارع المنطقة وضواحيها وحول محيط العمارات وداخل المناور التابعة لها.

وكانت المنطقة قد شهدت مساء أمس طفحا للمياه بشوارع المنطقة نتيجة ربط شبكة 28 صرف صحي بمحطة الصرف الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشبكة القديمة.

وأكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى أنه تم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه وسحب المياه من شوارع المنطقة، كما تم إيقاف تصريف المياه بالشبكة القديمة واستكمال أعمال كسح المياه.
استمرار أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة حراسات بورسعيد
استمرار أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة حراسات بورسعيد
استمرار أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة حراسات بورسعيد
استمرار أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة حراسات بورسعيد
استمرار أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة حراسات بورسعيد
استمرار أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة حراسات بورسعيد
استمرار أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة حراسات بورسعيد
استمرار أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة حراسات بورسعيد
استمرار أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة حراسات بورسعيد
استمرار أعمال كسح تجمعات المياه ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة حراسات بورسعيد
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