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تعليم

كيف تستخدم المكتبة الرقمية «ذاكر» في إعداد المشروع البحثي المطلوب لتقييم طلاب المدارس؟.. وزير التعليم يشرح

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:02 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لطلاب المدارس الاعتماد على مراجع او مصادر معلومات متعددة.

حيث قال وزير التربية والتعليم : أنه يمكن للطالب اللجوء إلى كتاب المدرسة ، أو المكتبة الرقمية ذاكر التي ننصح بها الطلاب بشدة .

وأضاف وزير التربية والتعليم موجها كلامه للطلاب : "واحنا بنشكل المجموعة لو واحد بس فيكم عنده انترنت ودخل على المكتبة الرقمية جاب المعلومات المجموعة كلها هاتستفيد".


وشرح وزير التربية والتعليم كيفية استخدام المكتبة الرقمية ذاكر في البحث عن المعلومات المطلوبة لعمل المشروعات البحثية. 

حيث قال وزير التربية والتعليم : على الطالب ان يفتح موقع المكتبة الرقمية ذاكر ، ثم يكتب الطالب الكلمة المفتاحية الرئيسية لموضوعه البحثي الذي يبحث عنه ، وذلك في خانة البحث الموجودة أعلى المكتبة الرقمية

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بعد ذلك يمكن الاستعانة بالكلمات الدالة الموجودة على يمين المكتبة الرقمية لتحديد الصف الدراسي ، لتصفية الموضوعات ، إلى قائمة موضوعات تناسب المرحلة العمرية الخاصة بالطالب.

وقال وزير التربية والتعليم: هذه الوسيلة الالكترونية اسهل كثيرا من البحث الكتاب الورقي ، حيث توفر مصادر كثيرة جدا في وقت قليل جدا.
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