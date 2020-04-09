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أخبار العالم

الرئيس العراقي يكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:14 م
الرئيس العراقي يكلف
الرئيس العراقي يكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة
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قسم الخارجي
كلف الرئيس العراقي برهم صالح مدير المخابرات العراقية السابق مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، بعد انسحاب المرشح السابق لتشكيل الحكومة عدنان الزرفي. 

وبحسب قناة "السومرية" العراقية، قال صالح في كلمة له خلال مراسم تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة، بحضور غالبية قادة القوى السياسية، "نحن بصدد تكليف الأخ مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة وهذه مسؤولية كبيرة يكلّف بها". 

وأضاف صالح: "هذا يوم مشهود بتجاوزنا مرحلة سياسية صعبة"، مشيرا الى أن "الكل حريص على تشكيل حكومة تلتزم برنامج إصلاح". 

وعن انسحاب المكلف السابق، عدنان الزرفي، قدم صالح شكره إلى الزرفي "لتقديره للمصلحة الوطنية"، لافتا في ذات الوقت الى أن "الكاظمي شخصية نزيهة ومعتدلة ويحرص على حقوق العراقيين". 

وقال الرئيس العراقي "أضعنا فترة طويلة لتشكيل الحكومة الجديدة والعراقيين ينتظرون الكثير، إلا أن الواقع فرض ذلك"، موضحا أن "عملية التكليف شهدت سجالات حادة بين السياسيين واليوم توافقت جميع القوى على اختيار الكاظمي". 

وأكد الرئيس صالح: "تجاوزنا مرحلة كانت صعبة والنظام السياسي يتعرض إلى تشكيك"، مقدما شكره "لجميع القوى السياسية التي عملت على توحيد خطابها من اجل النهوض بالبلاد". 
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