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محافظات

كرتونة المحبة.. مساعدات من الكنيسة لمسلمي قرية الكشح في سوهاج | صور

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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خالد رياض

قدم الأنبا ويصا مطران البلينا والكشح ودار السلام بسوهاج، كمية من كراتين المواد الغذائية لمسئولي الجمعية الشرعية لتوزيعها على الأسر التي تضررت من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.


جاءت هذه المبادرة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وصدور قرار حظر التجول وتخفيف عدد العمالة بالمؤسسات الحكومية والخاصة، منعًا للازدحام لمواجهة الفيروس، ووقوف العمالة غير المنتظمة كأصحاب المهن والحرف.


وقامت خدمه الأنبا ابرام بالكشح بتسليم عدد من كراتين المحبة لمسئولي الجمعية الشرعية بقرية الكشح لتوزيعها على غير القادرين، في لقاء ساده الود والمحبة والتأخي بين كهنة وخدام خدمة الأنبا ابرام ومشايخ ومسؤولي الجمعية بحضور رئيس المجلس القروى، ورئيس نقطه شرطة الكشح.


وقال الشيخ عمر عبدالحميد عضو الجمعية الشرعية بقرية الكشح بمركز دار السلام في سوهاج، أن هذه المبادرة جاءت ردًا للجميل حينما بادرت الجمعية بتوزيع الهدايا للإخوة المسيحيين في أعيادهم، فلذا أطلقوا عليها "كرتونة المحبة".

وأضاف عبد الحميد، أن الجمعية الشرعية، جهزت كشوف تشمل أسماء المستحقين لتتولي عملية التوزيع بالقرية، والبالغ عددها 500 كرتونة سلع غذائية.

كرتونة المحبة.. مساعدات من الكنيسة لمسلمي قرية الكشح في سوهاج | صور
كرتونة المحبة.. مساعدات من الكنيسة لمسلمي قرية الكشح في سوهاج | صور
كرتونة المحبة.. مساعدات من الكنيسة لمسلمي قرية الكشح في سوهاج | صور
كرتونة المحبة.. مساعدات من الكنيسة لمسلمي قرية الكشح في سوهاج | صور
كرتونة المحبة.. مساعدات من الكنيسة لمسلمي قرية الكشح في سوهاج | صور
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