جمال فياض يثير الجدل عبر تويتر

نشر الكاتب الصحفي والناقد الفني اللبناني الكبير جمال فياض عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تغريدة عن أداء حكومة حسان دياب.





وجاءت نص التغريدة: "أين جماعة الإستفتاءات والإحصاءات، يعملوا إستفتاء شعبي لنرى حجم رضى الناس عن أداء حكومة حسان دياب؟

ما حدا عنده فضول يعرف؟".





يذكر أن تحدث جمال فياض عن وضع الدراما السورية في الوقت الحالي، وقال: "بدأت قوه الدراما السورية بالتاريخي صاحبة النص الجميل والمتين، لتعود بعدها إلى الحارة الشامية القديمة التي عالجت تاريخ الشام في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وهذا الموضوع كان قريبًا من القلب، لتأتي الحرب السورية وتضعف الإمكانيات فعوّض التعاون السوري اللبناني الذي أصبح ضروريًا وحتميًا، وكما رأينا أنّ الدراما اللبنانيّة لوحدها لم تكن تقدّم أعمالًا مهمّة جدًا، والدراما السوريّة خلال الحرب لم تعد تقدّم أعمالًا بنفس القدر من الأهميّة.