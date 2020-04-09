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رياضة

خبير لوائح: يجوز مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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يسري غازي
علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا فى العالم.

كان وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أكد فى وقت سابق أن قرار الفيفا الأخير معمول به داخل لجنة شؤون اللاعبين فى الجبلاية منذ فترة سابقة.


قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. يجوز مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم المرتبط بالمسابقة الرسمية بطولة الدورى المحلية وفقا لقرار الفيفا الأخير.

اضاف.. فى حال إلغاء الدورى المحلى فإن اللاعب ملتزم مع النادى وفقا للعقود المبرمة بينهما حتى تاريخ نهاية عقد اللاعب مع النادى.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر ابريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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