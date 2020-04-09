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رياضة

قرار جديد من يويفا بشأن بطولة أوروبا

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على إقامة اليورو المقبل في نفس المدن التي كانت من المقرر أن تستضيف البطولة في العام الجاري.

يويفا قرر مؤخرًا تأجيل بطولة اليورو، التي كانت ستقام في الصيف المقبل لتقام في صيف 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والذي ضرب العالم بأكمله.

وأفاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت" اليوم الخميس: "من المتوقع أن يتم إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية بين فترة 11 يونيو و11 يوليو 2021 بهدف الحصول على نفس جدول المباريات ونفس المدن المضيفة".

وتابع: "لكن هذه المرحلة لم يتم تأكيد الجدول الزمني للمباراة رسميًا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على اتصال مع جميع المدن المضيفة الـ12 بشأن هذه المسألة وسيتم الإعلان عن المزيد في التوقيت المناسب".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعطى أولوية للدوريات والمسابقات المحلية من أجل أن تستكمل بجانب محاولة الوصول لاقتراح مناسب بشأن مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال هذا الموسم.

ومن المقرر أن تقام بطولة اليورو في 12 مدينة وهم أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاجن، دبلن، جلاسكو، لندن، ميونخ، روما وسان بطرسبرج.
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