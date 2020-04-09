محمود حافظ يروج لمسلسله الرمضاني "الفتوة"

نشر الفنان محمود حافظ بوستر مسلسله الرمضاني الفتوة، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر على البوستر محمود حافظ بصحبة إحدى بطلات العمل، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.





مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، وليلي أحمد زاهر، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي



