AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد الأوروبي يرفض قرار إنهاء الدوري البلجيكي ويهدد بالحرمان

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:14 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
Advertisements
عبدالله هشام
قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تأجيل قرار إنهاء الموسم مبكرا في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد بعدما رفض الاتحاد الأوروبي القرار ووجه بتأجيله لوقت لاحق.  

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هدد الاتحاد البلجيكي بسحب مقاعدهم المشاركة في بطولة دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي وتوقيع غرامة قوية عليه.

يأتى ذلك بعدما قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بإنهاء الموسم الحالي واعتماد جدول الترتيب كتصنيف نهائي للفرق.

ومازالت المفاوضات جارية بين الاتحاد الأوروبي والبلجيكي للوصول لحل ووضع حجج قوية لعدم حرمانهم من المشاركة في البطولات القارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يوجه صدمة مدوية لـ ليفربول بشأن التتويج بالدوري

مصائب قوم عند قوم فوائد.. تعرف على أبرز المستفيدين من تأجيل يورو 2020

الاتحاد الأوروبي يضع 3 حلول لاستئناف المسابقات المحلية

رسميا .. اليويفا يرفض إلغاء الموسم في الدوريات الأوروبية وعلى رأسها الإنجليزي

أول رد فعل من اليويفا بعد إنهاء الدوري البلجيكي بسبب كورونا

لماذا يتمسك الاتحاد الأوروبي باستكمال الدوريات رغم أزمة كورونا؟

ترشيحاتنا

أحمد شوبير يكشف حقيقة تراجع بيراميدز عن ضم أحمد فتحي

ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

ميركل تزف بشري سارة بشأن إصابات كورونا فى ألمانيا

وزير التعليم : موضوعات الأبحاث المطلوبة لها مرجعية في كتاب المدرسة والمكتبة الرقمية

هعدي تانى.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسئولى المشروعات القومية بسبب العمالة.. فيديو

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

AdvertisementS

صفقة فتحي و بيراميدز محسومة .. هاني حتحوت يثير الجدل على تويتر

مفاجأة مدوية حول موقف أحمد فتحي في الأهلي بعد تعثر انتقاله لـ بيراميدز

دعم التجديد للجوكر ..أحمد بلال يكشف الفارق بين موقف عبدالله السعيد واحمد فتحي

أخبار الرياضة | مفاجأة مدوية حول موقف أحمد فتحي في الأهلي.. رمضان صبحي يصدم الأحمر.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

أحمد شوبير يكشف حقيقة تراجع بيراميدز عن ضم أحمد فتحي

أحمد فتحي يغازل الأهلي بعد فشل انتقاله لـ بيراميدز.. تفاصيل

المصري يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق والانضمام للأهلي أو الزمالك

زوجة محمود علاء توجه رسالة قاسية لـ مفبرك هجومها على الزمالك : انت قرد فاشل

تصرف إنسانى.. الخطيب يرفض مقترح فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

الاتفاق السعودي يكشف حقيقة رغبته في ضم وليد أزارو نهائيا من الأهلي

شوبير: تجديد الأهلي لـ أحمد فتحي لا يتعارض مع مبادئ النادي

تفاصيل جديدة حول مباراتي الاهلي والزمالك بدوري ابطال افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا أثناء أداء عملها.. ممرضة تتعرض للطرد من مسكنها.. تفاصيل

تسبب أمراضًا كثيرة.. هانى الناظر يحذر من تناول هذه الوجبة حاليًا

بعد دقائق من شرائها.. سيارة بي إم دبليو M5 تتحول إلى علبة سردين في حادث أليم.. صور