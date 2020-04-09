الاتحاد الأوروبي يرفض قرار إنهاء الدوري البلجيكي ويهدد بالحرمان

قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تأجيل قرار إنهاء الموسم مبكرا في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد بعدما رفض الاتحاد الأوروبي القرار ووجه بتأجيله لوقت لاحق.





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هدد الاتحاد البلجيكي بسحب مقاعدهم المشاركة في بطولة دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي وتوقيع غرامة قوية عليه.





يأتى ذلك بعدما قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بإنهاء الموسم الحالي واعتماد جدول الترتيب كتصنيف نهائي للفرق.





ومازالت المفاوضات جارية بين الاتحاد الأوروبي والبلجيكي للوصول لحل ووضع حجج قوية لعدم حرمانهم من المشاركة في البطولات القارية.