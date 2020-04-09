أخبار التوك شو: موعد ومكان استلام منحة الـ 500 جنيه.. عزل 1000 أسرة فى بنى سويف.... بريطانيا تكشف طريقة علاج رئيس الوزراء..ميركل تزف بشرى بشأن كورونا





قال محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه فور رصد أي حالة مصابة بـ فيروس كورونا داخل المحافظة، يتم على الفور تطهير المكان لمدة 3 أيام عن طريق الفرق المتخصصة، لافتا إلي أن الفرق الوقائية تقوم برصد المخالطين للحالة وعزلهم عزل منزلي متابعاتهم باستمرار.





وأضاف محمد يوسف، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج"صباحك مصري" المذاع على قناة"ام بي سي مصر"، أن المحافظة تقوم أيضا بالدور التوعوي للمواطنين، لافتا إلي أن المواطنين في البداية لا تدرك خطورة الموقف، ولكن الوضع الآن تغير.







أفادت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، بتصريح عن المتحدث بإسم رئيس الوزراء البريطانى كشف فيه أن حالة جونسون تتحسن ويتلقى علاجا بالأكسجين لمواجهة كورونا.

كما أضاف رئيس الوزراء البريطانى بأن وزير الخارجية سيترأس أى عملية اتخاذ قرار يتعلق بإجراءات الإغلاق.



ميركل تزف بشري سارة بشأن إصابات كورونا فى ألمانيا

أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها عن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل صرحت خلاله أن معدل الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا بدأ يستقر.

يذكر أن السلطات الصحية في ألمانيا أعلنت اليوم، الخميس عن تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي لها؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قد ارتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

بالجير والدفن..وزيرة البيئة توضح طرق التخلص من مخلفات مناطق العزل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه يتم التعامل مع المخلفات الصلبة البلدية أى القمامة فى الأوقات الطبيعية بحذر شديد لكونها مصدر لنقل العدوى، لافتة إلي أن وجود فيروس كورونا أدى إلي جعل التعامل مع المخلفات الصحية بالمناطق المصابة بفيروس كورونا مختلف.



وأشارت ياسمين فؤاد، أثناء مداخلتها الهاتفية لبرنامج "صباحك مصري" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر"، إلي وجود إجراءات أكثر احترازية تتمثل في ارتداء عمال النظافة مهمات وقاية، وإجراءات تتعلق بعمليات نقل المخلفات، وتوعية العاملين علي كيفية التعامل مع المخلفات