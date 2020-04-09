أخبار التوك شو: موعد ومكان استلام منحة الـ 500 جنيه.. عزل 1000 أسرة فى بنى سويف.... بريطانيا تكشف طريقة علاج رئيس الوزراء..ميركل تزف بشرى بشأن كورونا

نشر موقع "صدى البلد"،اليوم الخميس مجموعة من الأخبار المهمة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة استعدت بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا خاصة ما يتعلق بالحد من التجمعات.
وكشف الدكتور عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز، عن تخصيص 600 منفذ بالمدارس ومراكز الشباب لصرف منحة العمالة غير المنتظمة والتى تقدر بمليون و600 ألف فرد وذلك بدءًا من الأحد المقبل.
قال محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه فور رصد أي حالة مصابة بـ فيروس كورونا داخل المحافظة، يتم على الفور تطهير المكان لمدة 3 أيام عن طريق الفرق المتخصصة، لافتا إلي أن الفرق الوقائية تقوم برصد المخالطين للحالة وعزلهم عزل منزلي متابعاتهم باستمرار.
وأضاف محمد يوسف، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج"صباحك مصري" المذاع على قناة"ام بي سي مصر"، أن المحافظة تقوم أيضا بالدور التوعوي للمواطنين، لافتا إلي أن المواطنين في البداية لا تدرك خطورة الموقف، ولكن الوضع الآن تغير.
أفادت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، بتصريح عن المتحدث بإسم رئيس الوزراء البريطانى كشف فيه أن حالة جونسون تتحسن ويتلقى علاجا بالأكسجين لمواجهة كورونا.
كما أضاف رئيس الوزراء البريطانى بأن وزير الخارجية سيترأس أى عملية اتخاذ قرار يتعلق بإجراءات الإغلاق.
أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها عن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل صرحت خلاله أن معدل الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا بدأ يستقر.
يذكر أن السلطات الصحية في ألمانيا أعلنت اليوم، الخميس عن تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي لها؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وفي وقت سابق من اليوم، قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قد ارتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه يتم التعامل مع المخلفات الصلبة البلدية أى القمامة فى الأوقات الطبيعية بحذر شديد لكونها مصدر لنقل العدوى، لافتة إلي أن وجود فيروس كورونا أدى إلي جعل التعامل مع المخلفات الصحية بالمناطق المصابة بفيروس كورونا مختلف.
وأشارت ياسمين فؤاد، أثناء مداخلتها الهاتفية لبرنامج "صباحك مصري" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر"، إلي وجود إجراءات أكثر احترازية تتمثل في ارتداء عمال النظافة مهمات وقاية، وإجراءات تتعلق بعمليات نقل المخلفات، وتوعية العاملين علي كيفية التعامل مع المخلفات
نقلت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها تصريح عن البنك الدولى كشف فيه أن فيروس كورونا قد يتسبب فى أول ركود فى أفريقيا منذ 25 عامأ.
وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الخميس بأن السلطات الصينية سجلت 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 81865 إصابة.
تعرف على أبرز الإجراءات التأمينية والضريبية لأصحاب المشروعات في ظل الأزمة الحالية
قال الدكتور أحمد حسين المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بهيئة الرقابة المالية، إن هناك إجراءات تأمينية وضريبية لعملاء المشروعات في ظل الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن قطاع التمويل للمشروعات متناهية الصغر يتسم بانضباط شديد ونسب السداد فيه تصل إلى 90% كل شهر.
وأضاف الدكتور أحمد حسين، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الهيئة أصدرت حزمة قرارات تدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر ومنها تخفيض قيمة أقساط عملاء التمويل متناهى الصغر، لافتًا إلى تأجيل 50% من الأقساط المستحقة على كل عميل متضرر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بشرط أن يكون العميل منتظما فى السداد.