للمرة الثانية بعد ساعات قليلة.. محافظ القاهرة يتفقد إزالات ترعة الطوارئ

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عصر اليوم مجموعة إزالات تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لعقارات مخالفة مبنية بدون ترخيص حول محور ترعة الطوارئ.









وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة دون توقف في إزالة المباني المخالفة المقامة بدون ترخيص والتى أقامها أصحابها معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الاجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .









وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بعدم التهاون نهائيًا في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مع تحويل ملاكها للنيابة العسكرية على الفور .







