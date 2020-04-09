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أخبار البلد

للمرة الثانية بعد ساعات قليلة.. محافظ القاهرة يتفقد إزالات ترعة الطوارئ

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:57 م
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد ازالات ترعة الطوارئ
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عصر اليوم مجموعة إزالات تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لعقارات مخالفة مبنية بدون ترخيص حول محور ترعة الطوارئ.


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة دون توقف في إزالة المباني المخالفة المقامة بدون ترخيص والتى أقامها أصحابها معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الاجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .


وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بعدم التهاون نهائيًا في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مع تحويل ملاكها للنيابة العسكرية على الفور .


ودعا المحافظ المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة ١١٤ للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم .
للمرة الثانية بعد ساعات قليلة.. محافظ القاهرة يتفقد إزالات ترعة الطوارئ
للمرة الثانية بعد ساعات قليلة.. محافظ القاهرة يتفقد إزالات ترعة الطوارئ
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