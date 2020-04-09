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أخبار العالم

قرار جديد لـ ولي عهد أبو ظبي

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:51 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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محمود نوفل
أصدر  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارًا بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة  الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية كل من حسين بن إبراهيم الحمادي نائبًا للرئيس، ورئيس دائرة الإسناد الحكومي، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، والرئيس التنفيذي لشركة إدج القابضة،  وكذا عضوية كلا من نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية، والمدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وجيف سيمونز، والدكتور ستيفن وولكر، والبروفيسور  جون أورايلي.

وأشار القرار الي ان مدة عضوية المجلس تكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
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