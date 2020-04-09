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أخبار العالم

إجراءات أشد في عيد الفصح الكاثوليكي.. المجر تعلن مد الإغلاق بسبب كورونا لأجل غير مسمى

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:28 م
كورونا في المجر
كورونا في المجر
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على صالح
أكد المتحدث باسم الحكومة في دولة المجر، زولتان كوفاكس، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، مدد إلى أجل غير مسمى القيود الوطنية على الحركة الشعبية في ضوء وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال أوربان نقلًا عن المتحدث باسمه على تويتر: "نحن نقوم بتمديد مدة قيود الحركة، إلى أجل غير مسمى، وسنعيد النظر في القيود أسبوعيًا".

وأضاف رئيس الوزراء أنه منح العمد حقًا استثنائيًا لإدخال إجراءات "أشد" إضافية في مناطقهم خلال عطلة عيد الفصح الكاثوليكي.

ودخلت المجر حالة الطوارئ بسبب وباء COVID-19 منذ 12 مارس. وبعدها بـ 3 أيام، حظرت البلاد الأحداث الجماعية وأغلقت حدودها للأجانب. منذ شهر مارس، تم تقييد الحركة بين المدن والبلدات أيضًا.

وحتى اليوم الخميس، أكدت البلاد ما مجموعه 980 حالة اصابة بالفيروس المستجد، بما في ذلك 66 حالة وفاة.
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